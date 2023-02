Advocaat zet uitstekende reeks voort met ADO, Heracles wint in Maastricht

ADO Den Haag heeft maandag de ongeslagen reeks in de Keuken Kampioen Divisie voortgezet. De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 1-2 op bezoek bij Jong PSV en is nu al negen wedstrijden op rij ongeslagen. Heracles Almelo won met 0-2 op bezoek bij MVV Maastricht.

ADO maakte in de openingsfase het verschil tegen Jong PSV. De Hagenaars scoorden via Max de Waal en Xander Severina twee keer binnen twee minuten. De beloften van PSV kwamen via een rake strafschop van Jason van Duiven alleen tot de aansluitingstreffer.

Met de zege zet ADO een ijzersterke reeks voort. De laatste nederlaag van de club dateert van 11 december, toen er met 4-1 werd verloren bij Almere City. Dat was de eerste wedstrijd onder leiding van Advocaat, die daarna in zowel het de KNVB-beker als de competitie geen wedstrijd meer verloor (zes zeges en drie remises).

Over enkele weken neemt ADO het op tegen de hoofdmacht van PSV. De twee ploegen treffen elkaar op 2 maart in het Philips Stadion in de kwartfinales van de KNVB-beker.

In de Keuken Kampioen Divisie wacht vrijdag een serieuze test voor ADO. Koploper PEC Zwolle komt dan op bezoek in de hofstad. In september wonnen de Hagenaars onder leiding van Dirk Kuijt nog met 1-2 van PEC. Dat was een van de slechts vier competitiezeges onder Kuijt.

Heracles viert een van de doelpunten van Anas Ouahim. Foto: Pro Shots

Ouahim helpt Heracles aan zege

Bij MVV-Heracles was Anas Ouahim zonder enige twijfel de man van de wedstrijd. De middenvelder maakte beide treffers voor de Almeloërs. In de derde minuut opende hij de score met een feilloos afstandsschot. Bij de tweede goal had hij wat geluk, omdat de bal via een Maastrichts been binnenviel.

Door de 0-2-zege blijft Heracles enigszins in het spoor van PEC. De ploeg uit Almelo staat tweede en heeft na 24 wedstrijden een achterstand van zeven punten. De voorsprong van Heracles op nummer drie Almere City bedraagt acht punten.