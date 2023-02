Zonder Miedema broedt Oranje op nieuw WK-plan: 'Anderen moeten nu opstaan'

Bij de start van de voorbereiding van de Oranjevrouwen op het WK ging het maandag vooral over de speelster die er niet bij was: Vivianne Miedema. Zonder de sterspeelster broedt bondscoach Andries Jonker de komende anderhalve week op Malta op een nieuw plan.

Stefanie van der Gragt kijkt aan de rand van het trainingsveld over haar schouder naar aanvaller Lineth Beerensteyn. "Er moeten nu andere meiden opstaan die Vivianne kunnen evenaren", zegt de ervaren verdediger, met een lach als een boer met kiespijn.

In de drie maanden lange winterslaap werden de Oranjevrouwen opgeschrikt door een nachtmerrie: topscorer aller tijden Miedema scheurde in december bij haar club Arsenal haar voorste kruisband af en mist daardoor komende zomer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bij de eerste samenkomst in 2023 treurden de internationals maandag nog om de afwezigheid van Miedema, die met 95 doelpunten topscorer aller tijden van Nederland is. "Het is een groot gemis voor ons", zegt Jackie Groenen. "Als je met Vivianne speelt, weet je dat je scoort."

Het gemis van Miedema gaat volgens Groenen verder dan alleen de goals. "Ze is een van onze leiders en ze heeft een duidelijke mening over voetbal. Dat kunnen we altijd goed gebruiken en gaan we nu missen. Het is echt klote en balen. We moeten nu zien hoe we het gaan opvangen."

'We moeten spelen voor de oplossing'

Bondscoach Jonker brak in de afgelopen maanden zonder interlandvoetbal het hoofd over het voorbereidingsschema richting het WK. Ook sprak hij met een extra kok, materiaalman en arts, die tijdens het WK speciaal worden ingevlogen. "Ik ga niet zeggen hoe hij moet koken, maar ik wil weten wie er meegaan, inschatten of die mensen bij elkaar passen en afspraken met ze maken."

Nu wacht Jonker een nieuw hoofdpijndossier: hoe gaat hij het gemis van Miedema opvangen? Geeft hij het vertrouwen aan Fenna Kalma, die met 26 goals topscorer van de Eredivisie is? Of kiest de Noord-Hollander voor een tweespitsensysteem, waarvoor Beerensteyn, Kalma en de nu afwezige Jill Roord in aanmerking komen?

Het zijn allemaal vragen waar Jonker maandag langs het trainingsveld in Amsterdam-Noord nog geen antwoord op kon geven. "Ik weet niet hoe het eruit zal komen te zien. Daarvoor moeten we gaan spelen. Op papier ontlopen ze elkaar niet veel."

Tijdens een trainingsstage op Malta, waarin Oranje twee keer tegen Oostenrijk oefent, hoopt Jonker de komende anderhalve week meer te weten te komen. Voor de dertigjarige Van der Gragt is het duidelijk dat in de kleedkamer nu meer leiderschap van haar en de andere routiniers wordt gevraagd. "Het is de taak voor andere meiden om op te staan."

Miedema blijft betrokken tot WK

Miedema zal ondanks haar blessureleed niet helemaal naar de achtergrond verdwijnen. De afgelopen maanden heeft Jonker al vaker met de spits aan de telefoon gehangen. "En dat ging niet alleen over haar revalidatie, maar ook over het team. Ze wil heel betrokken blijven."

Jonker heeft zelfs met Miedema besproken of ze naar Australië kan afreizen. "Maar daarvoor zou ze intensief met de bal op het veld moeten kunnen trainen. In die fase is ze dan nog niet. Als staflid? Dat kan niet. Ze is niet in dienst van de KNVB."

Jonker heeft nog tot 23 juli de tijd voor een oplossing. Dan speelt het Oranje zonder Miedema de eerste wedstrijd op het WK, tegen de winnaar van de intercontinentale play-offs (Portugal, Kameroen of Thailand).