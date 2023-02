Scheidsrechter Higler fluit zaterdag Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en AZ

De KNVB heeft scheidsrechter Dennis Higler maandag aangesteld voor de Eredivisie-kraker tussen Feyenoord en AZ. De nummers één en twee van de ranglijst strijden zaterdag in De Kuip in een rechtstreeks duel om de koppositie.

De 37-jarige Higler krijgt zaterdag ondersteuning van assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Patrick Inia. Sander van der Eijk is de vierde official en Pol van Boekel de videoscheidsrechter.

Higler was een week geleden de videoscheidsrechter bij de ontmoeting tussen Feyenoord en PSV (2-2) in De Kuip. In oktober leidde hij als scheidsrechter de kraker tussen Feyenoord en FC Twente (2-0) in Rotterdam.