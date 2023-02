PSG-coach houdt kaarten tegen de borst en zegt niet of Mbappé start in CL-kraker

Paris Saint-Germain-coach Christophe Galtier wilde maandag nog weinig kwijt over de inzetbaarheid van Kylian Mbappé in de Champions League-kraker tegen Bayern München. De aanvaller leek het heenduel aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar alles wijst erop dat hij toch op tijd fit is.

Mbappé is veruit de meestbesproken persoon in aanloop naar de kraker tegen Bayern in de achtste finales van het Europese miljoenenbal. De club uit Parijs meldde begin deze maand in een verklaring dat het duel voor de Franse sterspeler te vroeg zou komen.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann twijfelde destijds al aan de geloofwaardigheid van dat bericht. Hij zou zijn ploeg gewoon voorbereiden op een PSG mét Mbappé en alles wijst erop dat hij zijn gelijk krijgt. De spits stond maandag op het trainingsveld en behoort tot de selectie van de Parijzenaars.

"Ik ben verrast door de snelle terugkeer van Mbappé", zei Galtier op de persconferentie in Parijs. "We weten dat Kylian het vermogen heeft om sneller te herstellen dan anderen. Hij heeft er alles aan gedaan om beschikbaar te zijn voor deze wedstrijd."

Coach Christophe Galtier naast Neymar op de persconferentie in Parijs. Foto: ANP

'Het is niet om Bayern bang te maken'

Of Galtier zal beginnen met de 24-jarige Mbappé, weet hij nog niet. De topscorer van het afgelopen WK speelde op 1 februari zijn laatste wedstrijd tegen Montpellier (1-3-zege). "We gaan morgenochtend zien hoe hij zich voelt", wilde de PSG-coach weinig prijsgeven.

"Ik zal de verstandigste beslissing nemen. De eerste persoon naar wie ik luister, is Kylian zelf", vertelde Galtier. "Maar als hij op het wedstrijdformulier staat, is dat om te spelen en niet om Bayern bang te maken."

Naast Mbappé lijkt ook Lionel Messi fit genoeg om te spelen in de kraker tegen Bayern. De 34-jarige Argentijn ontbrak afgelopen weekend in de verloren uitwedstrijd tegen AS Monaco (3-1) vanwege hamstringklachten, maar behoort ook tot de selectie voor het duel met Bayern.

Paris Saint-Germain wacht nog altijd op de eerste eindzege in de Champions League. Het heenduel met Bayern begint dinsdag om 21.00 uur in het Parc des Princes. De return is op 8 maart in München.