Van Dijk en Miedema bij FIFA genomineerd voor wereldelftal van 2022

Virgil van Dijk (mannen) en Vivianne Miedema (vrouwen) zijn maandag genomineerd voor het wereldelftal van 2022. Zij zijn de enige twee Nederlanders die nog in de race zijn voor een plek in een van de prestigieuze elftallen.

Van Dijk is een van de spelers op de lijst van 23 genomineerden voor het wereldelftal van het jaar, dat bekend wordt gemaakt tijdens het FIFA-gala op 27 februari.

Voor een plek in het prestigieuze elftal heeft de 31-jarige Oranje-international concurrentie van verdedigers João Cancelo, Alphonso Davies, Achraf Hakimi, Josko Gvardiol, Theo Hernández, Antonio Rüdiger en Thiago Silva.

Van Dijk werd al twee keer gekozen in het wereldelftal van het jaar. Hij maakte deel uit van de sterrenteams uit 2019 en 2020. Vorig jaar was Frenkie de Jong als enige landgenoot genomineerd, maar de middenvelder haalde het winnende elftal niet.

Eerder werd bekend dat Miedema bij de vrouwen kans maakt op een plek in het wereldelftal van 2022. De spits van Arsenal en Oranje, die momenteel revalideert van een zware knieblessure, behoort tot de laatste 23 genomineerden.

Miedema is de enige Nederlandse kanshebber. Ze heeft onder meer concurrentie van haar ploeggenoot én partner Beth Mead, die eveneens herstelt van een zware knieblessure. Ook de aanvallers Sam Kerr, Alex Morgan, Ada Hegerberg en Ellen White behoren tot de genomineerden.

Engeland is hofleverancier met zes genomineerden. Keeper Mary Earps, verdedigers Leah Williamson en Lucy Bronze, middenvelder Keira Walsh en de aanvallers White en Mead maken nog kans. De Engelse vrouwen wonnen in 2022 onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman het EK in eigen land.