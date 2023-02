Voetballerij steunt Jankto na bericht over homoseksualiteit: 'Je bent een inspiratie'

Delen via E-mail

De Tsjechische international Jakub Jankto heeft maandag tal van steunbetuigingen uit de voetbalwereld ontvangen. De 27-jarige middenvelder van Sparta Praag maakte eerder op de dag bekend dat hij homoseksueel is.

"Je bent een ware inspiratie. Het Europese voetbal staat achter je", twitterde de UEFA. "We staan achter je, Jakub. Voetbal is voor iedereen", zijn de woorden van de FIFA. De Engelse Premier League deelde dezelfde woorden als de wereldvoetbalbond.

Sparta Praag, dat Jankto huurt van Getafe, reageerde in een uitgebreide verklaring. "Enige tijd geleden heeft hij met het management, de coach en zijn teamgenoten gesproken over zijn seksuele geaardheid. Je hebt onze steun. Leef je leven, Jakub." Ook Getafe meldde in een tweet "respect en onvoorwaardelijke steun".