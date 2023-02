FC Emmen haalt transfervrije aanvaller Hoesen terug naar Eredivisie

FC Emmen heeft maandag Danny Hoesen gecontracteerd. De 32-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Amerikaanse Austin FC en tekende een contract tot het einde van het seizoen op De Oude Meerdijk.

Daarmee keert Hoesen na zes jaar terug in de Eredivisie. De voormalig jeugdinternational speelde in Nederland voor Fortuna Sittard, Ajax en FC Groningen. In 2017 verkaste hij naar de Verenigde Staten. Daar was hij behalve voor Austin FC eerder ook actief voor San Jose Earthquakes.