Tsjechische voetballer vertelt homoseksueel te zijn: 'Wil me niet meer verstoppen'

De Tsjechische international Jakub Jankto heeft maandag gezegd dat hij homoseksueel is. De 27-jarige speler van Sparta Praag deed dat in een videoboodschap.

Jankto is een van de weinige actieve profvoetballers die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit. "Ik ben homoseksueel en wil mezelf niet meer verstoppen", zegt hij in de videoboodschap.

"Net als iedereen heb ik mijn sterktes en zwakheden. Ik heb familie en vrienden. Ik doe mijn werk al jaren zo goed als ik kan. Net als iedereen wil ik mijn leven in vrijheid leiden. Zonder angst, zonder vooroordelen, zonder geweld, maar met liefde."

Sparta Praag heeft in een verklaring steun uitgesproken voor Jankto, die in 2021 deel uitmaakte van de Tsjechische EK-selectie. In de met 2-0 gewonnen achtste finale tegen Oranje viel hij in. Ook Getafe, de werkgever van de middenvelder, staat volledig achter Jankto: "We hebben het grootste respect voor Jankto en we steunen hem onvoorwaardelijk."

Jankto werd opgeleid door Slavia Praag en Udinese en debuteerde in 2015 voor laatstgenoemde club als prof. Daarna kwam de middenvelder uit voor Ascoli, Sampdoria en Getafe. Sinds vorig jaar speelt hij bij Sparta Praag, dat hem huurt van Getafe.

Hitzlsperger kwam pas na zijn loopbaan uit de kast

Het komt zelden voor dat bekende mannelijke voetballers uitkomen voor hun homoseksualiteit en als het gebeurt, is dat vaak na hun loopbaan. Jankto is wel de derde speler in relatief korte tijd die ervoor uitkomt homoseksueel te zijn. De Australiër Josh Cavallo (Adelaide United) en de Engelsman Jake Daniels (Blackpool) gingen hem recent voor, in respectievelijk 2021 en 2022.

Ook Thomas Hitzlsperger is een bekend voorbeeld. De 52-voudig Duits international kwam er in 2014 voor uit homoseksueel te zijn. In 2013 had hij een punt achter zijn profcarrière gezet. Hitzlsperger had in 2008 een basisplaats in de door Duitsland verloren EK-finale tegen Spanje.