Tsjechische voetballer Jankto komt uit de kast: 'Wil mezelf niet meer verstoppen'

De Tsjechische international Jakub Jankto is maandag uit de kast gekomen. De 27-jarige speler van Sparta Praag doet dat in een videoboodschap.

Het komt zelden voor dat mannelijke voetballers uit de kast komen en als het gebeurt, is dat vaak na hun loopbaan. Een bekend voorbeeld is dat van Thomas Hitzlsperger, die in 2014 ervoor uitkwam homoseksueel te zijn. In 2013 had de 52-voudig Duits international een punt gezet achter zijn carrière als prof. Hitzlsperger had in 2008 een basisplaats in de door Duitsland van Spanje verloren EK-finale.