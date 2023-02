Voetballer Ihattaren gearresteerd vanwege conflict in relationele sfeer

Mohamed Ihattaren is zondag opgepakt in Amsterdam, melden de NOS en De Telegraaf maandag. Aanleiding voor de arrestatie van de 21-jarige voetballer, die onder contract staat bij Juventus, zou een conflict zijn in de relationele sfeer.

Het huis van Ihattaren in Vleuten is maandagochtend doorzocht, terwijl hij nog vastzit. Volgens De Telegraaf, dat zich baseert op bronnen dicht bij het onderzoek, wordt Ihattaren verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin.

Het is de tweede keer binnen drie maanden dat Ihattaren gearresteerd is. In november zat de voormalig jeugdinternational enige tijd vast vanwege een bedreiging, Ihattaren werd op dat moment nog door Juventus verhuurd aan Ajax, dat besloot de eind 2022 afgelopen huurperiode niet te verlengen. Ihattaren kende afgelopen zomer een goede periode tijdens de voorbereiding van Ajax, maar daarna werd hij uit de selectie gezet.

Het contract van Ihattaren bij Juventus loopt nog tot medio 2025, al komt hij niet voor in de plannen van Massimiliano Allegri. Hij speelde in een jaar tijd maar een wedstrijd voor Ajax (de KNVB-bekerfinale tegen PSV in april) en stond daarvoor ook bij PSV op een zijspoor.