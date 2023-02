Vitesse lijdt dankzij geld uit Conference League 'slechts' 4,9 miljoen euro verlies

Vitesse heeft over het seizoen 2021/2022 een nettoverlies van 4,9 miljoen euro geboekt. De rode cijfers hadden nog veel hoger kunnen uitvallen, maar deelname aan de Conference League houdt de schade beperkt.

De kosten van Vitesse namen in het boekjaar 2021/2022 namelijk met 10 miljoen euro toe ten opzichte van het seizoen daarvoor (van 17,9 naar 27,9 miljoen). De omzet verdubbelde ook bijna (van 12,7 miljoen euro naar 23,6 miljoen euro), maar dat was niet voldoende om zwarte cijfers te schrijven.

Het bedrijfsresultaat - het verschil tussen de omzet en de kosten zonder vergoedingen van transfers - is 4,3 miljoen euro in de min. Vitesse had het verlies kunnen dekken met opbrengsten uit transfers, maar het resultaat van vergoedingssommen valt negatief uit: 600.000 euro. Over het boekjaar 2021/2022 was het totale verlies 6,8 miljoen euro.