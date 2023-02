Na Mbappé keert ook Messi terug op training PSG voor CL-duel met Bayern

Lionel Messi heeft maandag de training bij Paris Saint-Germain hervat. Ook Kylian Mbappé was een dag voor het Champions League-duel met Bayern München weer op het veld te vinden.

De 34-jarige Messi moest zaterdag de verloren uitwedstrijd tegen AS Monaco (3-1) vanwege een hamstringblessure aan zich voorbij laten gaan. Zoals verwacht lijkt hij wel op tijd fit voor de eerste ontmoeting met Bayern in de achtste finales.

Het is niet duidelijk of Messi en Mbappé een hele wedstrijd kunnen spelen. Het heenduel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München begint dinsdag om 21.00 uur in Frankrijk. De return is pas op 8 maart in de Allianz Arena.