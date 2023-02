Mbappé en Messi toch in selectie van PSG voor CL-kraker tegen Bayern München

Lionel Messi en Kylian Mbappé lijken toch mee te kunnen doen bij Paris Saint-Germain in de Champions League-kraker tegen Bayern München. Het tweetal was geblesseerd, maar behoort toch tot de wedstrijdselectie van de club uit Parijs.

Het is onduidelijk wat de 24-jarige Mbappé precies mankeerde. Hij speelde op 1 februari zijn laatste wedstrijd tegen Montpellier (1-3-zege). In dat duel was de topscorer van het afgelopen WK zeer ongelukkig. Hij miste twee keer een penalty en viel al na 21 minuten uit.

PSG werkte maandag de laatste training af in aanloop naar het heenduel met Bayern. Messi en Mbappé deden in ieder geval mee aan de warming-up, die online live werd uitgezonden door Franse topclub. Daarna ging de camera uit en moesten de journalisten het trainingscomplex verlaten.

Naast Mbappé en Messi was uiteraard ook Neymar van de partij, waardoor trainer Christophe Galtier weer kan beschikken over zijn beoogde voorhoede. Door de blessures speelde het supertrio op 29 januari (1-1 tegen Stade de Reims) voor de laatste keer samen.

Het is onduidelijk of Messi en Mbappé een hele wedstrijd kunnen spelen voor Paris Saint-Germain, dat nog altijd wacht op de eerste eindzege in de Champions League. Het heenduel met Bayern begint dinsdag om 21.00 uur in Frankrijk. De return is op 8 maart in München.