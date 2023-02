Champions League ontwaakt uit winterslaap: zo staan de zestien clubs ervoor

Na een WK in Qatar en een winterse transferperiode wordt dinsdag met de eerste wedstrijden in de achtste finales eindelijk de Champions League hervat. Hoe staan de zestien clubs ervoor? Een overzicht.

AC Milan: Vertrouwen is broos bij landskampioen

Tegenstander in achtste finale: Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Resultaten in groepsfase : 3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen

3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen Plek in competitie: Vijfde

Vijfde Laatste vijf wedstrijden: 1 zege, 4 nederlagen

1 zege, 4 nederlagen Nederlanders: -



Het kwakkelende Milan begint met bar weinig vertrouwen aan de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Stefano Pioli boekte afgelopen vrijdag tegen Torino pas de tweede zege van 2023. Opsteker is de aanstaande rentree van Zlatan Ibrahimovic, maar de van een knieblessure herstelde spits is niet ingeschreven voor de Champions League. Datzelfde geldt voor oud-Ajacied Sergiño Dest. De rechtsback kan niet overtuigen als huurling van FC Barcelona en is van de lijst gehaald. Milan staat voor het eerst sinds 2014 weer in de knock-outfase.

Bayern München: Nederlands getinte ploeg kan niet overtuigen

Tegenstander in achtste finale: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Resultaten in groepsfase : 6 zeges

6 zeges Plek in competitie: Eerste

Eerste Laatste vijf wedstrijden: 3 zeges, 2 gelijke spelen

3 zeges, 2 gelijke spelen Nederlanders: Daley Blind, Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt

Bayern beleefde een perfecte groepsfase met louter overwinningen, maar in de Bundesliga presteert de ploeg van Julian Nagelsmann veel minder overtuigend. Zonder Robert Lewandowski maakt Bayern veel moeilijker het verschil, terwijl de defensie verre van waterdicht is. Een nieuw gezicht bij de Champions League-winnaar van 2001, 2013 en 2020 is dat van Daley Blind, die na zijn veelbesproken afscheid bij Ajax werd vastgelegd. In het doel staat niet Manuel Neuer (die tijdens een skivakantie zijn been brak), maar de van Borussia Mönchengladbach overgekomen Yann Sommer.

Daley Blind en Matthijs de Ligt trainen in aanloop naar het Champions League-duel met Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Benfica: Ook zonder Fernández blijft Schmidt overtuigen

Tegenstander in achtste finale: Club Brugge

Club Brugge Resultaten in groepsfase : 4 zeges, 2 gelijke spelen

4 zeges, 2 gelijke spelen Plek in competitie: Eerste

Eerste Laatste vijf wedstrijden: 4 zeges, 1 gelijkspel

4 zeges, 1 gelijkspel Nederlanders: -

In zijn eerste seizoen bij PSV kon Roger Schmidt het elftal niet naar zijn hand zetten, maar dat lukt de Duitser tijdens zijn debuutjaar in dienst van Benfica heel aardig. De tacticus, die uitgaat van een 4-2-3-1-formatie, zorgde zelfs voor een stuntje door de groepswinst in de Champions League op te eisen ten koste van Paris Saint-Germain. Een aderlating is wel het vertrek van Enzo Fernández, voor wie Chelsea 120 miljoen euro aftikte. Oude bekenden als David Neres en Fredrik Aursnes zijn vaste waarden bij Benfica en achterin is wereldkampioen Nicolás Otamendi bezig aan een van zijn beste seizoenen. Vanzelfsprekend zou een vroege exit van Benfica met het oog op de coëfficiëntenlijst uitstekend nieuws zijn voor Nederland.

Borussia Dortmund: Haller staat voor Champions League-rentree

Tegenstander in achtste finale: Chelsea

Chelsea Resultaten in groepsfase : 2 zeges, 3 gelijke spelen, 1 nederlaag

2 zeges, 3 gelijke spelen, 1 nederlaag Plek in competitie: Derde

Derde Laatste vijf wedstrijden: 5 zeges

5 zeges Nederlanders: Donyell Malen

Met zes achtereenvolgende zeges op zak is de stemming opperbest bij het Dortmund van sterspeler Jude Bellingham. Sterker: dit kalenderjaar zijn de Borussen nog zonder puntenverlies. Oud-Ajacied Sébastien Haller hoopt zijn eerste minuten voor Dortmund in de Champions League te maken. De spits, bij wie afgelopen zomer teelbalkanker werd geconstateerd, maakte begin dit jaar zijn rentree.

Sébastien Haller hoopt op zijn Champions League-debuut voor Borussia Dortmund. Foto: Getty Images

Chelsea: Rampseizoen dreigt ondanks extreme investeringen

Tegenstander in achtste finale: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Resultaten in groepsfase: 4 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag

4 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag Plek in competitie: Tiende

Tiende Laatste vijf wedstrijden: 1 zege, 3 gelijke spelen, 1 nederlaag

1 zege, 3 gelijke spelen, 1 nederlaag Nederlanders: -

Na de uitschakeling in de League Cup en de FA Cup en een bijrol in de Premier League is de Champions League de laatste strohalm voor Chelsea. Verlies tegen Borussia Dortmund zou een afgang zijn, zeker omdat de Londenaren in de winter voor 330 miljoen euro aan spelers hebben gekocht. Chelsea is daarmee is daarmee de absolute big spender van Europa. Het probleem is wel dat de geplaagde trainer Graham Potter maar drie nieuwe spelers mocht inschrijven voor de knock-outfase. De keuze viel op João Félix, Mykhailo Mudryk en Enzo Fernández. Noni Madueke mag Europees niet meedoen.

Club Brugge: Europese primeur in matig seizoen

Tegenstander in achtste finale: Benfica

Benfica Resultaten in groepsfase: 3 zeges, 1, nederlaag, 2 gelijke spelen

3 zeges, 1, nederlaag, 2 gelijke spelen Plek in competitie: Vierde

Vierde Laatste vijf wedstrijden: 1 zege, 4 gelijke spelen

1 zege, 4 gelijke spelen Nederlanders: Noa Lang en Bjorn Meijer

Met overwinningen op FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen was Club Brugge de sensatie van de groepsfase. De Belgische topclub plaatste zich voor het eerst voor de knock-outfase van de Champions League, en dat terwijl Brugge in eigen land een slecht seizoen doormaakt. Het kostte trainer Carl Hoefkens al zijn baan. Onder Scott Parker gaat het niet veel beter met de regerend landskampioen, die met twintig punten achterstand op koploper KRC Genk vierde staat.

Noa Lang is een vaste waarde bij Club Brugge. Foto: Getty Images

Eintracht Frankfurt: Ex-PSV'ers gaan voor stunt

Tegenstander in achtste finale: Napoli

Napoli Resultaten in groepsfase: 3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen

3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen Plek in competitie: Zesde

Zesde Laatste vijf wedstrijden: 2 zeges, 2 gelijke spelen, 1 nederlaag

2 zeges, 2 gelijke spelen, 1 nederlaag Nederlanders: -

Randal Kolo Muani, die de kans om Frankrijk naar de wereldtitel te schieten niet benutte, verkeert al weken in topvorm bij Frankfurt. De spits lijkt aan de vooravond te staan van een transfer naar een club die op frequentere basis actief is op het hoogste niveau. Het Frankfurt van trainer Oliver Glasner heeft zijn Champions League-ticket te danken aan de winst van de Europa League. Nieuw bij de club is Philipp Max, die wordt gehuurd van PSV. Met Mario Götze hebben 'Die Adler' een andere oud-speler van de Eindhovenaren onder contract staan.

Internazionale: De Vrij en Dumfries niet onomstreden

Tegenstander in achtste finale: FC Porto

FC Porto Resultaten in groepsfase: 3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen

3 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen Plek in competitie: Tweede

Tweede Laatste vijf wedstrijden: 4 zeges, 1 nederlaag

4 zeges, 1 nederlaag Nederlanders: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij

Hoewel Inter tweede staat in de Serie A, is het al duidelijk dat de ploeg van trainer Simone Inzaghi dit seizoen geen kampioen gaat worden. Napoli, dat na 33 jaar weer eens de scudetto gaat pakken, gaat met een straatlengte voorsprong winnen. Desondanks draait Inter een solide seizoen. De formatie uit Milaan eindigde in de groepsfase van de Champions League knap als tweede, achter Bayern München en vóór FC Barcelona. Dat gebeurde niet altijd met Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Beiden moeten dit seizoen vaker dan ze lief is genoegen nemen met een reserverol.

Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hopen op speelminuten in de Champions League. Foto: Getty Images

Liverpool: Verliezend finalist is in verval

Tegenstander in achtste finale: Real Madrid

Real Madrid Resultaten in groepsfase: 5 zeges, 1 nederlaag

5 zeges, 1 nederlaag Plek in competitie: Negende

Negende Laatste vijf wedstrijden: 2 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen

2 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen Nederlanders: Virgil van Dijk en Cody Gakpo

Vorig jaar was Liverpool nog Champions League-finalist én de nummer twee van de Premier League, maar dit jaar is alles anders. 'The Reds' zijn verworden tot een club in verval, die op zoek is naar een nieuwe eigenaar en daarmee een smak geld voor nieuwe investeringen. Tot die tijd is het overleven. Als Premier League-middenmoter ontbreekt Liverpool volgend seizoen misschien wel in de Champions League. Ondertussen kan Cody Gakpo het verschil ook nauwelijks maken, al maakte hij maandag tegen Everton wel eindelijk zijn eerste goal.

Manchester City: Ploeg van Guardiola hunkert naar eindzege

Tegenstander in achtste finale: RB Leipzig

RB Leipzig Resultaten in groepsfase: 4 zeges, 2 gelijke spelen

4 zeges, 2 gelijke spelen Plek in competitie: Tweede

Tweede Laatste vijf wedstrijden: 4 zeges, 1 nederlaag

4 zeges, 1 nederlaag Nederlanders: Nathan Aké

Het winnen van de Champions League is al jaren hét doel van het Manchester City van Josep Guardiola, die als trainer van FC Barcelona twee keer de beste van Europa was. Het moet misschien ook wel nu gebeuren. Vorige week werd bekend dat City door de Premier League is aangeklaagd vanwege het overtreden van de financiële regels. Volgens Engelse media riskeert de landskampioen een boete, puntenaftrek of zelfs degradatie.

Nathan Aké wordt steeds belangrijker voor Manchester City. Foto: Getty Images

Napoli: 'La Dea' misschien wel favoriet in droomseizoen

Tegenstander in achtste finale: Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt Resultaten in groepsfase: 5 zeges, 1 nederlaag

5 zeges, 1 nederlaag Plek in competitie: Eerste

Eerste Laatste vijf wedstrijden: 4 zeges, 1 gelijkspel

4 zeges, 1 gelijkspel Nederlanders: -

Napoli is bezig aan een seizoen uit duizenden. De ploeg schittert vrijwel wekelijks en mag zich met het huidige puntengemiddelde ergens in april al voor de derde keer Serie A-kampioen noemen. In het najaar liet Napoli geen spaan heel van Ajax, dat met 1-6 en 4-2 moest buigen. De absolute blikvangers in het team van coach Luciano Spalletti zijn aanvallers Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia. Gezien de problemen bij de gevestigde orde en het fabuleuze aanvalsspel is Napoli misschien wel favoriet voor de eindzege.

Spits Victor Osimhen is een van de uitblinkers van Napoli. Foto: Getty Images

Paris Saint-Germain: Sterrenensemble nog niet op stoom

Tegenstander achtste finale: Bayern München

Bayern München Resultaten in groepsfase: 4 zeges, 2 gelijke spelen

4 zeges, 2 gelijke spelen Plek in competitie: Eerste

Eerste Laatste vijf wedstrijden: 2 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen

2 zeges, 1 gelijkspel, 2 nederlagen Nederlanders: -

Paris Saint-Germain is na een historische ontknoping in de groepsfase veroordeeld tot een kraker tegen Bayern München. De club eindigde met een gelijk aantal punten en doelsaldo als poulewinnaar Benfica, maar maakte minder uitdoelpunten. In de Ligue 1 gaat de ploeg van Christophe Galtier comfortabel aan de leiding, maar de Parijzenaars kunnen niet echt overtuigen. De laatste twee duels werden verloren. Een opsteker voor PSG is wel dat Kylian Mbappé en Lionel Messi zijn hersteld van blessures.

FC Porto: Taremi op gelijke voet met Haaland en Lewandowski

Tegenstander in achtste finale: Internazionale

Internazionale Resultaten in groepsfase: 4 zeges, 2 nederlagen

4 zeges, 2 nederlagen Plek in competitie: Tweede

Tweede Laatste vijf wedstrijden: 5 zeges

5 zeges Nederlanders: -

FC Porto was zondag met 2-1 te sterk voor rivaal Sporting CP en blijft daardoor in de race om de landstitel. Champions League-tegenstander Intern moet vooral rekening houden met Mehdi Taremi. De Iraanse spits was vijf keer trefzeker in de groepsfase en staat derde op de topscorerslijst. Hij scoorde net zo vaak als Erling Haaland en Robert Lewandowski.

Spits Mehdi Taremi knuffelt met Portugese vedette Pepe. Foto: Getty Images

RB Leipzig: Prominente rol voor oud-Heraclied Blaswich

Tegenstander in achtste finale: Manchester City

Manchester City Resultaten in groepsfase: 4 zeges, 2 nederlagen

4 zeges, 2 nederlagen Plek in competitie: Vijfde

Vijfde Laatste vijf wedstrijden: 3 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag

3 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag Nederlanders: -

De halvefinalist van 2020 moet het nog altijd stellen zonder ster Christopher Nkunku, die door een blessure het WK op het laatste moment aan zich voorbij moest laten gaan. Desondanks heeft trainer Marco Rose het aardig op de rit bij 'Die Roten Bullen', waar voormalig Heracles Almelo-keeper Janis Blaswich de laatste weken in de basis staat, omdat Péter Gulácsi geblesseerd is. Blaswich geeft leiding aan een defensie met onder anderen topverdediger Josko Gvardiol.

Real Madrid: Schrijf de recordwinnaar nooit af

Tegenstander in achtste finale: Liverpool

Liverpool Resultaten in groepsfase 4 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag

4 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag Plek in competitie: Tweede

Tweede Laatste vijf wedstrijden: 3 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag

3 zeges, 1 gelijkspel, 1 nederlaag Nederlanders: -

De les van vorig Champions League-seizoen is dat je Real - dat toen vaak niet overtuigde, maar er toch met de trofee vandoor ging - nooit moet afschrijven. De afgelopen weken presteert de recordwinnaar wederom erg wisselvallig, wat zelfs het geval was in de met 5-3 gewonnen finale tegen Al Hilal op het WK voor clubs. Ook de Saoedische club dwong veel mogelijkheden af tegen Real. Een voordeel voor Real is dat tegenstander Liverpool ook zo zijn problemen heeft.

Tottenham Hotspur: Danjuma hoopt op CL-minuten

Tegenstander in achtste finale: AC Milan

AC Milan Resultaten in groepsfase: 3 zeges, 2 gelijke spelen, 1 nederlaag

3 zeges, 2 gelijke spelen, 1 nederlaag Plek in competitie: Vijfde

Vijfde Laatste vijf wedstrijden: 3 zeges, 2 nederlagen

3 zeges, 2 nederlagen Nederlanders: Arnaut Danjuma

Het is dit seizoen wisselvalligheid troef bij Tottenham Hotspur. Typerend was deze week de 1-0-zege op Manchester City en de daaropvolgende zeperd bij Leicester City (4-1). Het is daardoor nog maar de vraag of de Londenaren voor volgend seizoen een CL-ticket in de wacht slepen. Met Arnaut Danjuma staat er sinds januari weer een Nederlander onder contract bij Tottenham. De Villarreal-huurling speelde tot dusver twee keer en maakte één doelpunt.