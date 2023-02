Vormer mist mogelijk rest van seizoen door sleutelbeenbreuk na 'idiote actie'

Ruud Vormer kan mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie komen voor Zulte Waregem. De middenvelder brak zondag in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (1-1) zijn sleutelbeen.

"We rekenden op Ruud om ons aan de overwinning te helpen, maar in de eerste minuut werd hij het slachtoffer van een idioot duel", zei trainer Mbaye Leye na de wedstrijd in gesprek met Sporza. "Hij zal ons lang niet kunnen helpen in de strijd tegen degradatie."

De 34-jarige Vormer bleef na het oplopen van zijn blessure nog een dik kwartier in het veld staan, maar de Nederlander werd daarna alsnog gewisseld voor Nicolas Rommens. Zonder Vormer gaf Zulte Waregem een 1-0-voorsprong uit handen tegen Oostende.

Zijn sleutelbeenbreuk is een flinke domper voor Vormer, die sinds januari door Zulte Waregem van Club Brugge wordt gehuurd. De viervoudig international was in zijn eerste acht duels voor 'Essevee' goed voor een doelpunt en twee assists.

Ook voor Zulte Waregem komt de blessure van Vormer op een slecht moment. De club staat op dit moment slechts zestiende in de Jupiler Pro League en dreigt naar het tweede niveau te degraderen.