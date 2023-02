Matchwinner Memphis 'heel gelukkig' bij Atlético: 'Teamgenoten zijn geweldig'

Memphis Depay is lovend over zijn ploeggenoten na zijn eerste doelpunt voor Atlético Madrid. De Oranje-international kroonde zich zondag tot matchwinner in de met 0-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo.

"Ik ben heel blij met de drie punten en met mijn eerste goal voor deze club", jubelde Memphis na afloop van de wedstrijd. "En ook nog eens in de laatste minuut. Na die rode kaart probeerden we kansen te blijven creëren en gevaarlijk te worden in de counter."

Dat resulteerde in de 89e minuut in het enige doelpunt van de wedstrijd in Galicië. De 28-jarige aanvaller, die na een uur spelen in het veld kwam, schoot uit de draai binnen. De laatste twintig minuten van de wedstrijd speelde Atlético met tien man door een rode kaart voor Stefan Savic.

Memphis tekende een maand geleden een contract voor 2,5 jaar bij Atlético, dat 3 miljoen euro betaalde aan Barcelona. In zijn eerste weken bij zijn nieuwe werkgever moest de aanvaller genoegen nemen met een reserverol. Inmiddels voelt hij zich behoorlijk thuis in Madrid.

"Ik ben naar deze prachtige club gekomen om doelpunten te maken. Ik hoop op meer kansen om belangrijk te zijn voor mijn team", vertelde Memphis. "Iedereen was heel blij met mijn eerste doelpunt en dat maakt mij ook gelukkig. Mijn teamgenoten zijn geweldig. Ze helpen me enorm en hebben me met open armen verwelkomd. Ik ben hier heel gelukkig."

Atlético-trainer Diego Simeone is ook te spreken over Memphis. "Het was een belangrijke goal. Memphis heeft deze week goed gewerkt", zei de Argentijn. "Hij heeft meer minuten nodig en zal hard werken op de training om die te verdienen. Er is een hoop concurrentie in deze ploeg, maar het is goed om weer moeilijke keuzes te maken."

