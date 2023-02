Berghuis diep onder de indruk van Kudus: 'Hij loopt spelers zo makkelijk voorbij'

Steven Berghuis vond het meer dan terecht dat Mohammed Kudus zondag bij de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk (3-1) werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. De Ghanees maakte in de slotfase de derde treffer, op aangeven van Berghuis.

"Soms sta ik versteld van wat deze jongen kan", zei Berghuis op de persconferentie na afloop. "Op het trainingsveld loopt hij er af en toe een paar zo makkelijk voorbij. Dat deed hij nu ook in een wedstrijd. Dit zijn jongens die het verschil kunnen maken."

Ook trainer John Heitinga was lovend over Kudus, die voor de derde keer scoorde in de laatste vier duels. "Hij speelt met heel veel vertrouwen. We weten dat hij exceptionele kwaliteiten heeft. Hij kan een man passeren en een overtalsituatie creëren. Ik denk dat we heel blij moeten zijn dat Kudus bij Ajax speelt."

Ajax kwam in de eerste helft verrassend op achterstand door een treffer van Mats Seuntjens. Invaller Brian Brobbey zette de thuisploeg na rust op gelijke hoogte, waarna Jurriën Timber en Kudus de zege veiligstelden.

De spelers van Ajax vieren de 3-1 met het publiek. Foto: ANP

Berghuis viert goal met dure pet

Berghuis vierde de 3-1 van Kudus uitbundig. De Oranje-international maakte een soort karatetrap en zette daarna een petje op van iemand in het publiek. "Soms kun je dingen niet verklaren", reageerde Berghuis.

"Het was wel een dure pet, dus die persoon was denk ik wel boos geworden als ik 'm had meegenomen. Maar ik vierde het zo uitbundig omdat het een belangrijk moment was. We hadden best wat moeite met de manier waarop RKC speelde. Bij de 3-1 was de wedstrijd over."

Ajax heeft tot dusver alle wedstrijden onder Heitinga gewonnen. De Amsterdammers versloegen in de Eredivisie Excelsior (1-4), SC Cambuur (0-5) en RKC (3-1), terwijl FC Twente met 0-1 werd verslagen in de KNVB-beker.