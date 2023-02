Joshua 'Bergkamp' blijft bescheiden na prachtgoal Twente: 'De pass was werelds'

FC Twente-trainer Ron Jans vond de openingstreffer van Joshua Brenet zondag tegen FC Volendam (3-0) van grote schoonheid. Hij maakte de vergelijking met de beroemde goal van Dennis Bergkamp tegen Argentinië op het WK 1998, maar de rechtsachter zelf bleef bescheiden.

Bergkamp maakte vlak voor tijd de winnende goal in de kwartfinale tegen Argentinië (2-1). Hij controleerde een lange bal van achteruit van Frank de Boer, kapte verdediger Roberto Ayala uit en verschalkte doelman Carlos Roa.

Jans, die na dit seizoen vertrekt bij Twente, zag veel gelijkenissen tussen de treffers van Bergkamp en Brenet. "Het hoogtepunt van de wedstrijd was dat wij Joshua 'Bergkamp' in de ploeg hadden", zei de trainer tegen ESPN.

"Het was een prachtige lange splijtende pass van Robin Pröpper. Maar om de bal zo aan te nemen, in de lucht balans te houden en binnen te tikken: dat was van ongekende schoonheid."

'Brenet neemt bal geweldig aan'

Brenet wilde zich na afloop niet vergelijken met Bergkamp en prees vooral de pass van aangever Pröpper. "Die was werelds. We hebben het er vaak over en trainen er ook veel op. Dat het nu uitkomt in een wedstrijd, is fantastisch."

Pröpper was blij dat hij van waarde kon zijn bij de openingsgoal. "Het is lekker om af en toe een bal weg te leggen. Er lag ruimte achter de verdediging en is het een mooi doelpunt. Dat komt ook dankzij Brenet, die de bal geweldig aanneemt en direct binnen legt."