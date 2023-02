Heitinga geniet van succesvol ArenA-debuut: 'Dit is een geweldig moment'

John Heitinga heeft zondagavond genoten van zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van Ajax. De oud-verdediger zag zijn ploeg een moeizame, maar verdiende 3-1-overwinning op RKC Waalwijk boeken.

"Dit is een geweldig moment. Heel veel dingen hier in de Johan Cruijff ArenA zijn ook voor mij als trainer nieuw. Een aantal ruimtes was ook nieuw, dus ik moest even kijken waar alles was", zei Heitinga tegen ESPN.

De interim-coach zocht bij rust met een 0-1-achterstand de catacomben op. Mede door een dubbele wissel en wat tactische omzettingen won Ajax alsnog. Brian Brobbey, Jurriën Timber en Mohammed Kudus scoorden.

"De twijfel kwam in de ploeg, terwijl dat helemaal niet nodig is", zei Heitinga over de matige eerste helft. "In de tweede helft hebben we vanaf de aftrap gedomineerd, kansen gecreëerd en goede goals gemaakt. We hadden continu de druk erop."

Top vijf Eredivisie Feyenoord 21-46 (+28) AZ 21-44 (+21) Ajax 21-43 (+37) PSV 21-42 (+30) FC Twente 21-40 (+22)

'Blij dat we eindelijk weer winnen in ArenA'

Het resultaat betekende dat Ajax voor het eerst sinds 16 oktober - Excelsior werd toen met 7-1 verslagen - weer eens als winnaar van het veld stapte in de eigen Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben blij dat we eindelijk weer gewonnen hebben in de Johan Cruijff ArenA", zei Heitinga, die werd toegezongen door de fans, over dat feitje. "Daar is in ieder geval een streep doorheen, al kan ik met die statistieken niet zoveel."