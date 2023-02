Trainer Jans kondigt verrassend afscheid bij FC Twente aan, ook Streuer vertrekt

Trainer Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Twente. De 64-jarige coach besloot zelf om de ploeg uit Enschede niet voor een vierde seizoen onder zijn hoede te nemen. Ook technisch directeur Jan Streuer vertrekt.

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FC Twente", zegt Jans zondag op de website van Twente. "Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder. Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest."