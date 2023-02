Trainer Jans en technisch directeur Streuer na dit seizoen weg bij FC Twente

Ron Jans stopt na dit seizoen als trainer van FC Twente. De 64-jarige coach heeft zelf besloten de ploeg uit Enschede niet voor een vierde seizoen onder zijn hoede te nemen. Ook technisch directeur Jan Streuer vertrekt.

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FC Twente", zegt Jans zondag op de website van Twente. "Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal - vorig seizoen - was misschien wel een klein wonder. Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest."

"Uiteraard zal ik mij de komende maanden met alle ziel en zaligheid blijven inzetten voor FC Twente. Ik ben ervan overtuigd dat we met staf en spelers het seizoen goed zullen vervolgen. Er is nog veel te winnen, daar gaan we voor."

Jans is sinds de zomer van 2020 trainer van FC Twente. Onder zijn leiding klommen de tukkers de laatste jaren weer op de ranglijst. In de afgelopen Eredivisie-seizoenen eindigde de ploeg als tiende en vierde.

De vierde plaats van vorig seizoen was goed voor een ticket voor derde voorronde van de Conference League. "De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder", aldus Jans.

Dit seizoen doet Twente mee in de strijd om de landstitel. De ploeg van Jans staat na 21 speelrondes vijfde en heeft zes punten achterstand op koploper Feyenoord. Zondag werd dankzij drie doelpunten in de eerste twintig minuten met 3-0 van FC Volendam gewonnen.

Jan Streuer is sinds de zomer van 2020 technisch directeur bij FC Twente. Foto: Pro Shots

Bruggink in beeld als opvolger Streuer

Ook Streuer vertrekt uit eigen beweging. "In de zomer van 2020 ben ik gevraagd om FC Twente te helpen. Toen had ik nooit kunnen denken dat het voor een periode van drie jaar zou zijn", vertelt de technisch directeur. "We wilden de club weer perspectief bieden en dat is - denk ik - gelukt."

De 71-jarige Streuer trad op hetzelfde moment als Jans aan bij FC Twente. Hij is door de directie van FC Twente gevraagd om na dit seizoen te blijven, maar kiest ervoor de functie niet nog een jaar in te vullen.

"Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente en ik werk met heel veel plezier met de mensen binnen de club. Toch denk ik dat het goed is voor de toekomst van de club om nu met een nieuwe technisch verantwoordelijke in zee te gaan. Ik ben graag bereid hem te ondersteunen."

Het is nog onbekend wie Jans en Streuer na dit seizoen zullen opvolgen bij FC Twente. Wel is Arnold Bruggink in beeld om de nieuwe technisch directeur te worden. Hij is al anderhalf jaar in gesprek met de club.