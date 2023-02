Ajax knokt zich bij thuisdebuut Heitinga ook langs RKC Waalwijk

Ajax heeft zondag ook de vierde wedstrijd onder interim-coach John Heitinga gewonnen. De Amsterdammers hadden het in de Johan Cruijff ArenA lastig met RKC Waalwijk, maar wonnen met 3-1.

Heitinga zag bij zijn thuisdebuut dat RKC in de eerste helft op 0-1 kwam door een doelpunt van Mats Seuntjens. Ajax had een overwicht, maar slaagde er voor rust niet in om dat in de score uit te drukken.

Dat veranderde in de tweede helft. De ingevallen Brian Brobbey zorgde snel voor de gelijkmaker, waarna Jurriën Timber en Mohammed Kudus in de slotfase voor grote opluchting zorgden.

Onder leiding van Heitinga had Ajax in de competitie al gewonnen van Excelsior en SC Cambuur en werd in de achtste finales van het bekertoernooi gewonnen van FC Twente. De Amsterdammers staan achter Feyenoord en AZ derde.

Voor RKC is er ondanks de nederlaag weinig aan de hand. De ploeg van coach Joseph Oosting bezet met 26 punten de negende plek in de Eredivisie.

Top vijf Eredivisie Feyenoord 21-46 (+28) AZ 21-44 (+21) Ajax 21-43 (+37) PSV 21-42 (+30) FC Twente 21-40 (+22)

John Heitinga kon uiteindelijk tevreden zijn. Foto: ANP

Seuntjens breekt de ban in ArenA

Heitinga zag in de Johan Cruijff ArenA niet wat hij wilde zien. Ajax had weliswaar de overhand, maar had moeite om een gaatje te vinden in de verdediging van RKC. Bovendien kwamen de bezoekers er regelmatig gevaarlijk uit.

Ajax had geluk dat RKC-aanvaller Julen Lobete het vizier een paar keer niet op scherp had. Aan de andere kant waren Davy Klaassen en Steven Berghuis dicht bij de 1-0.

Toch was het RKC dat na ruim een kwartier de score opende. Na een goede aanval kwam de bal bij Seuntjens, die beheerst afrondde. De winteraanwinst is sinds zijn komst naar Waalwijk bij zes van de zeven RKC-goals betrokken (drie doelpunten, drie assists).

Ajax voerde de druk op, maar kwam eigenlijk niet echt tot doelpogingen. Het leidde ertoe dat Heitinga in de rust besloot om Klaassen en Francisco Conceição (hij speelde in plaats van de niet-fitte Steven Bergwijn) te wisselen voor Calvin Bassey en Brobbey.

Keeper Etienne Vaessen deed het vaak rustig aan vanaf het moment dat RKC op voorsprong stond. Foto: ANP

Brobbey direct trefzeker

De dubbele ingreep sorteerde effect, want binnen vijf minuten na rust stond het 1-1. RKC-keeper Etienne Vaessen had een antwoord op een inzet van Berghuis, maar dat gold voor de daaropvolgende rebound van Brobbey.

Het Ajax-publiek ging er maar eens achter staan, maar zag dat hun ploeg bleef worstelen. Het stugge RKC, dat bij tijd en wijle irriteerde door tijd te rekken, gaf weinig weg en bleef gevaarlijk in de tegenstoot.

Na kansen voor Kudus - de Ghanees speelde opnieuw sterk - en Brobbey was het Timber die in de 78e minuut voor opluchting zorgde. Na een vrije trap kwam de bal bij de verdediger, die van dichtbij raak schoot.