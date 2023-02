Ontketend Barcelona boekt zesde zege op rij, Memphis goud waard voor Atlético

FC Barcelona heeft zondag voor de zesde keer op rij gewonnen in La Liga. De koploper hield ook op bezoek bij middenmoter Villarreal de nul: 0-1. Memphis Depay bezorgde Atlético Madrid met zijn eerste doelpunt de drie punten tegen Celta de Vigo.

Samuel Chukwueze leek vlak voor tijd nog voor de gelijkmaker te tekenen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Barcelona is inmiddels twaalf competitieduels ongeslagen (elf zeges, één remise). Barcelona hield voor de vierde keer op rij de nul en heeft in 21 wedstrijden slechts 7 goals geïncasseerd.

Barcelona staat elf punten voor op nummer twee Real Madrid, dat woensdag nog in actie komt tegen Elche. De Catalaanse topclub speelt donderdag de heenwedstrijd tegen Manchester United in de tussenronde van de Europa League.

De 28-jarige Memphis kwam in de 61e minuut in het veld bij Atlético en schoot in de 89e minuut van dichtbij uit de draai binnen tegen Celta. Het was de vierde keer dat de Oranje-international in actie kwam voor zijn nieuwe werkgever.