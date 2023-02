Invaller Memphis bezorgt tiental Atlético de overwinning met zijn eerste goal

Memphis Depay heeft zondag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Atlético Madrid. De Nederlandse aanvaller, die deze winter overkwam van FC Barcelona, maakte in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo het enige doelpunt: 0-1.

De 28-jarige Memphis, die in de 61e minuut het veld in was gekomen, schoot in de 89e minuut van dichtbij uit de draai binnen. Het was de vierde keer dat de Oranje-international in actie kwam voor zijn nieuwe werkgever.