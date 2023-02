FC Twente overrompelt FC Volendam en behoudt aansluiting met Eredivisie-top

FC Twente heeft zondag na drie remises weer een overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Ron Jans had aan een sterke vijf minuten in de eerste helft genoeg om af te rekenen met degradatiekandidaat FC Volendam: 3-0.

Twente is dit seizoen nog ongeslagen in De Grolsch Veste en had ook weinig te duchten van Volendam. Een schitterende goal van Joshua Brenet na een kwartier spelen brak de ban. De verdediger controleerde een fraaie dieptepass van Robin Pröpper en verschalkte doelman Filip Stankovic.

Volendam was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 2-0. Ricky van Wolfswinkel bediende Václav Cerný, die de bal door de benen van Stankovic schoot. Drie minuten later vergrootte Mees Hilgers bij een corner de voorsprong door van dichtbij binnen te tikken.

Twente had daarna voldoende kansen om de score verder uit te breiden. Cerný en invaller Michel Vlap troffen in de tweede helft bijvoorbeeld de paal. Pröpper leek na zijn twee assists zelf ook nog te scoren, maar Van Wolfswinkel stond buitenspel in de aanloop naar het doelpunt.

Twente boekte zodoende de eerste zege in vijf officiële wedstrijden. De tukkers, die donderdag nog met 0-1 verloren van Ajax in de KNVB-beker, staan in de Eredivisie zes punten achter op koploper Feyenoord.

Twente maakte na afloop bekend dat trainer Jans en technisch directeur Jan Streuer na dit seizoen vertrekken. "Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Twente", reageerde Jans. "Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest."