Kökçü krijgt geel en is geschorst tegen AZ: 'Was ik nog maar die luie speler'

Orkun Kökçü baalt stevig van de overtreding die hem zondag tijdens de slotfase van sc Heerenveen-Feyenoord een gele kaart opleverde. De aanvoerder van de Rotterdammers is nu geschorst voor de topper tegen AZ.

Kökçü wilde bij een 1-2-voorsprong een tegenaanval van Heerenveen in de kiem smoren met een sliding. Hij raakte daarbij niet de bal, maar zijn tegenstander. Het is niet de eerste keer dat hij een topwedstrijd mist door een schorsing.

"Vorig jaar was het Ajax-uit, nu AZ-thuis. Ik probeerde een sliding op de bal te maken, maar ik was net te laat. Ik had hier de luie voetballer van een paar jaar geleden moeten zijn", zei Kökçü, die zich de laatste jaren meer is gaan bemoeien met meeverdedigen, tegen ESPN.

"Ik baal er echt van dat ik de wedstrijd van volgende week moet missen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ploeggenoten ook volgende week een goed resultaat halen."

De spelmaker kon aan de fitheid van zichzelf en zijn teamgenoten merken dat er midweeks 120 minuten waren gespeeld in het bekerduel met NEC. "In de tweede helft gaf Heerenveen meer druk en kregen we het lastiger. We moesten achteruit lopen en verdedigen, maar dat hebben we goed gedaan."

Arne Slot zag dat Feyenoord het niet makkelijk had in Heerenveen. Foto: Pro Shots

Slot: 'Er is altijd een oplossing'

Trainer Arne Slot baalde ook van de schorsing van Kökçü, al kon hij het ook relativeren. "Als een speler op vier gele kaarten staat, gaat hij die vijfde ergens een keer pakken. Het is vervelend, maar een oplossing is altijd voorhanden", zei de trainer.

Slot vond Feyenoord eveneens wat vermoeid. "Je kon zien dat we woensdag 120 minuten hebben gespeeld. We begonnen heel matig. We hadden veel de bal, maar verloren die een paar keer te makkelijk", was zijn conclusie.

"Daarna werden we beter en maakten we een goal. Vanaf dat moment controleerden we de wedstrijd en was ik met een voorsprong van 0-2 eigenlijk nog niet zo tevreden."