Weghorst belangrijk bij zwaarbevochten zege Manchester United op Leeds United

Manchester United heeft zondag in de Premier League een zwaarbevochten overwinning geboekt op Leeds United. Door twee late doelpunten won de ploeg van manager Erik ten Hag met 0-2. Wout Weghorst had een belangrijk aandeel in het tweede doelpunt.

De dertigjarige Weghorst stuurde Alejandro Garnacho in de 85e minuut diep met een fraaie steekpass. De achttienjarige vleugelspeler had daardoor een vrije doortocht naar het doel en bepaalde de eindstand. Dit gebeurde naar verluidt onder toeziend oog van Alfred Schreuder, die volgens verscheidene media topkandidaat is om manager van Leeds United te worden.

Voor Weghorst was de assist een mooie opsteker. De negentienvoudig Oranje-international kreeg de afgelopen weken flink wat kritiek in Britse media vanwege zijn matige rendement. In acht duels kwam hij inclusief de wedstrijd tegen Leeds één keer tot scoren en leverde hij één assist.

Marcus Rashford had vijf minuten eerder de ban gebroken voor United, dat tot dat moment een zeer moeilijke wedstrijd speelde op Elland Road. De 25-jarige aanvaller kopte een voorzet van Luke Shaw fraai binnen en noteerde daarmee zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

Eerder in het duel was United nog een aantal keer goed weggekomen. Vlak voor het openingsdoelpunt had Crysencio Summerville een uitgelezen kans om de thuisploeg op voorsprong te zetten. De Nederlandse aanvaller stuitte op de voeten van jubilaris David de Gea, die zijn vierhonderdste competitiewedstrijd voor United keepte. Ook kort na rust kreeg Leeds een aantal goede kansen, maar de bezoekers bleven overeind.

Marchwinner Marcus Rashford neemt de felicitaties van manager Erik ten Hag in ontvangst. Foto: Getty Images

Doelpunt Weghorst in blessuretijd afgekeurd

In de de slotminuten werden er nog twee treffers afgekeurd. Rashford leek zijn tweede treffer van de middag te maken, maar deed dat in buitenspelpositie. Diep in blessuretijd overkwam Weghorst bij een corner hetzelfde.

Naast Weghorst begon ook Tyrell Malacia in de basis bij United. De Nederlandse linksback moest na een uur plaatsmaken voor oud-Ajacied Lisandro Martínez. Summerville speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Met de zege klom United naar de tweede plaats in de Premier League. United heeft vijf punten minder dan koploper Arsenal en één punt meer dan Manchester City, dat later op de dag nog een thuiswedstrijd tegen Aston Villa speelt. Leeds staat op de zeventiende plaats, één punt boven de degradatiestreep.

Woensdag speelden beide ploegen op Old Trafford ook al tegen elkaar in de Premier League. Dit duel, dat eerder dit seizoen door het overlijden van de Britse koningin Elizabeth werd uitgesteld, eindigde in 2-2.