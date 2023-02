Feyenoord is dankzij winst in Heerenveen ook na 21 speelrondes koploper

Feyenoord heeft zondag na twee gelijke spelen weer gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot was in Friesland te sterk voor sc Heerenveen (1-2) en is ook na de 21e speelronde koploper.

Halverwege was de stand 0-2. Eerst opende Lutsharel Geertruida na een corner de score en daarna breidde spits Santiago Giménez de score in het Abe Lenstra Stadion uit met een mooie goal.

De wedstrijd kreeg daarmee een ander verloop dan waar het aanvankelijk op leek. Heerenveen scoorde namelijk als eerst, maar de treffer van Pawel Bochniewicz ging op advies van de VAR niet door wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd zorgde Syb van Ottele namens de Friezen voor de aansluitingstreffer.

Door de overwinning neemt Feyenoord de koppositie weer over van AZ, dat vrijdag afrekende met Excelsior (5-0). De voorsprong op de concurrent uit Alkmaar is twee punten. Zaterdag staat Feyenoord-AZ op het programma. Slecht nieuws voor Feyenoord is dat aanvoerder Orkun Kökçü geel kreeg tegen Heerenveen en daardoor geschorst is voor de topper.

Heerenveen, dat midweeks net als Feyenoord de kwartfinales van het bekertoernooi haalde, maakt een mindere fase door. De ploeg van coach Kees van Wonderen verloor vijf van de laatste zes Eredivisie-duels en staat achtste.

Orkun Kökçü droeg een speciale aanvoerdersband om aandacht te vragen voor de ramp in Turkije en Syrië. Foto: Pro Shots

Feyenoord komt goed weg met afgekeurde goal

Feyenoord begon zondag slap tegen een getergd Heerenveen en leek daar na iets meer dan een kwartier de rekening voor gepresenteerd te krijgen. Na een corner scoorde Bochniewicz. De VAR zag echter dat ploeggenoot Ché Nunnely nipt buitenspel stond.

De goal schudde Feyenoord wakker. De Rotterdammers namen de regie over en maakten in de 23e minuut wél een geldig doelpunt. De verdediger was attent bij een hoekschop. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat een corner voor Feyenoord een goal opleverde.

Het bleek de opmaat tot meer, want na iets meer dan een half uur was het 0-2. Giménez kapte zich vrij en verschalkte Heerenveen-keeper Xavier Mous (die de geblesseerde Andries Noppert verving) met een fraai schot in de verre hoek.

Na rust beet Heerenveen meer van zich af; winteraanwinst Osame Sahraoui en Milan van Ewijk kregen kansen. Aan de andere kant waren Kökçü en invaller Javairô Dilrosun dicht bij de beslissing.