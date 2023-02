Bergwijn ontbreekt bij Ajax wegens gebrek aan fitheid, Conceição in de basis

Steven Bergwijn is zondag afwezig als Ajax het opneemt tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie. De aanvaller is volgens de club niet fit genoeg om te spelen en ontbreekt in de selectie. Francisco Conceição komt in de plaats van Bergwijn.

Bergwijn speelde de voorbije wedstrijden als linksbuiten, maar is volgens Ajax nu niet wedstrijdfit. Vervanger Conceição vormt tegen RKC een aanval met Dusan Tadic en Mohammed Kudus.

Trainer John Heitinga brengt voor de rest geen wijzigingen aan in zijn basisopstelling ten opzichte van het bekerduel met FC Twente afgelopen donderdag. De nummer vier van de Eredivisie moet winnen van RKC om aansluiting te houden met de andere topclubs.

Donderdag speelt de Amsterdamse club in de tussenronde van de Europa League. Dan komt Union Berlin op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Heitinga heeft sinds zijn aanstelling bij de hoofdmacht van Ajax eind januari alle duels gewonnen. SC Cambuur (0-5) en Excelsior (1-4) werden met ruime cijfers verslagen in de Eredivisie, terwijl Ajax donderdag met 0-1 te sterk was voor Twente in de achtste finales van de KNVB-Beker.