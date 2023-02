Kerk leidt Antwerp en Van Bommel met eerste goal naar zege op koploper Genk

Delen via E-mail

Gyrano Kerk heeft Royal Antwerp FC zondag naar een overwinning op koploper KRC Genk geschoten. De ploeg van trainer Mark van Bommel won dankzij de Nederlander met 0-1 in de Cegeka Arena. In Frankrijk waren Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal weer trefzeker voor FC Toulouse.

De 27-jarige Kerk tekende in de 57e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. De Nederlandse spits profiteerde bij een lange bal van geklungel van Genk-verdediger Gerardo Arteaga en schoot raak.

Acht minuten later werd Kerk gewisseld door Van Bommel. Het was de eerste keer dat de spits tot scoren kwam voor zijn nieuwe club Antwerp. De oud-speler van FC Utrecht werd in januari op huurbasis overgenomen van het Russische Lokomotiv Moskou en speelde tegen Genk zijn vierde wedstrijd.