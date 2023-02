PSV Vrouwen boekt door late treffer Brugts knappe zege bij Fortuna Sittard

De voetbalsters van PSV hebben zondag een fraaie overwinning geboekt in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Rick de Rooij was in Limburg met 0-1 te sterk voor Fortuna Sittard.

Esmee Brugts zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De negentienjarige aanvaller, dertienvoudig international, kwam goed voor haar directe tegenstander en kopte raak.

Aan het begin van de tweede helft leek PSV al op voorsprong te komen in Sittard, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Fortuna Sittard raakte na rust nog de lat via Féli Delacauw.

PSV boekte pas de zesde overwinning van het seizoen in de Vrouwen Eredivisie en stijgt naar de vijfde plek. Het gat met nummer drie Fortuna bedraagt nu nog zeven punten.

Fortuna, dat de eerste nederlaag van het kalenderjaar leed, heeft wel een duel meer gespeeld dan de Eindhovenaren. De ploeg uit Sittard is bezig aan het eerste seizoen in de Vrouwen Eredivisie.