Tiental Vitesse verrast FC Utrecht bij rentree Van Ginkel, Sparta wint opnieuw

Vitesse heeft zondag met tien man een knappe zege geboekt op FC Utrecht in de Eredivisie. Million Manhoef en Maximilian Wittek bezorgden de ploeg van Phillip Cocu in GelreDome een verrassende 2-0-overwinning. Sparta Rotterdam versloeg Go Ahead Eagles met 2-1.

Vitesse en FC Utrecht waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd, maar pas na rust begon het spektakel in Arnhem. Carlens Arcus ging met een hoog en gestrekt been een duel in en kwam te laat. Na een ingreep van de VAR kreeg de Vitesse-verdediger rood.

FC Utrecht had de beste papieren om daarna de winst naar zich toe te trekken, maar Manhoef zorgde verrassend voor de 1-0. De aanvaller scoorde zijn zesde seizoenstreffer in de Eredivisie door verdedigers Mike van der Hoorn en Mark van der Maarel te passeren en raak te schieten.

FC Utrecht zocht naar de gelijkmaker, maar kreeg in blessuretijd de tweede treffer om de oren. Wittek besliste het duel door vanuit de counter met een fraai wippertje doelman Vasilios Barkas te kloppen.

Bij Vitesse stonden de teruggekeerde Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin in de basis. Van Ginkel kwam afgelopen transferperiode over van PSV en maakte tegen FC Utrecht zijn rentree. Zijn laatste wedstrijd voor Vitesse was in mei 2013.

Het team van Cocu stijgt door de overwinning naar de twaalfde plek in de Eredivisie. FC Utrecht blijft zevende staan. De Domstedelingen bereikten dinsdag nog knap de kwartfinales van de KNVB-beker door AZ in Alkmaar met 1-2 te kloppen.

Vito van Crooij zette Sparta al vroeg op het juiste spoor. Foto: Pro Shots

Revelatie Sparta wint opnieuw

Al in de vierde minuut zette Vito van Crooij Sparta van dichtbij op voorsprong tegen Go Ahead. Het was de achtste seizoenstreffer voor de clubtopscorer van Sparta. Gaandeweg werd Go Ahead sterker, maar de ploeg van trainer René Hake scoorde in de eerste helft niet.

Na rust was het wél raak voor de bezoekers, toen uitgerekend oud-Spartaan Finn Stokkers de verre hoek vond na een mooie aanval. Vijf minuten later werd het 2-1 door Sparta-spits Tobias Lauritsen, die knap raak kopte.

In het laatste half uur hing de 3-1 meer in de lucht dan de gelijkmaker. Vooral Lauritsen en invaller Koki Saito lieten kansen liggen om het te beslissen. Lauritsen kreeg zijn grootste kans tien minuten voor tijd, toen hij van dichtbij over schoot nadat ploeggenoot Joshua Kitolano de paal had geraakt.

Sparta is onder coach Maurice Steijn bezig aan een topseizoen. De Rotterdammers zijn sinds een 3-1-nederlaag bij FC Utrecht op 23 oktober al tien competitieduels ongeslagen en staan zesde. Met 37 punten is het totaal van vorig seizoen (35) al overtroffen.