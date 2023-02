Sparta verslaat Go Ahead Eagles en heeft al meer punten dan vorig seizoen

Sparta Rotterdam heeft zondag een nieuwe overwinning geboekt in de Eredivisie. De revelatie van het seizoen was op Het Kasteel mede dankzij een vroeg doelpunt met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Al in de vierde minuut zette Vito van Crooij de thuisploeg van dichtbij op voorsprong. Het was de achtste seizoenstreffer voor de clubtopscorer van Sparta. Gaandeweg werd Go Ahead sterker, maar de ploeg van trainer René Hake scoorde in de eerste helft niet.

Na rust was het wél raak voor de bezoekers, toen uitgerekend oud-Spartaan Finn Stokkers de verre hoek vond na een mooie aanval. Vijf minuten later werd het 2-1 door Sparta-spits Tobias Lauritsen, die knap raak kopte.

In het laatste half uur hing de 3-1 meer in de lucht dan de gelijkmaker. Vooral Lauritsen en invaller Koki Saito lieten kansen liggen om het te beslissen. Lauritsen kreeg zijn grootste kans tien minuten voor tijd, toen hij van dichtbij over schoot nadat ploeggenoot Joshua Kitolano de paal had geraakt.

Sparta is onder coach Maurice Steijn bezig aan een topseizoen. De Rotterdammers zijn sinds een 3-1-nederlaag bij FC Utrecht op 23 oktober al tien competitieduels ongeslagen en staan zesde. Met 37 punten is het totaal van vorig seizoen (35) al overtroffen.

Go Ahead maakt een mindere fase door. Vier van de laatste vijf competitieduels gingen verloren, al zaten daar nederlagen tegen PSV en AZ bij. Go Ahead, dat donderdag door ADO Den Haag werd uitgeschakeld in de beker, staat twaalfde.