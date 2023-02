Gaziantep trekt zich als tweede club terug uit Turkse Süper Lig na aardbevingen

Gaziantep FK heeft zich zondag als tweede club teruggetrokken uit de Süper Lig, de hoogste voetbalcompetitie in Turkije. De huidig nummer tien is door de aardbevingen van eerder deze week niet in staat om het seizoen af te maken.

Donderdag trok ook Hatayspor, de club van de vermiste oud-Vitesse-speler Christian Atsu, zich terug uit. Voor Gaziantep FK was de beslissing onvermijdelijk, aangezien de club dicht bij het epicentrum van de aardbevingen ligt.

"Na zo'n grote ramp zijn we niet eens in staat om te denken aan voetbal", zo valt te lezen op de site van Gaziantep FK. "Het is voor onze club niet mogelijk om onder deze moeilijke omstandigheden haar sportieve activiteiten voort te zetten. Onze raad van bestuur heeft daarom besloten om onze voetbalclub terug te trekken uit de Super Lig."

Turkije en Syrië werden in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een zware aardbeving met een magnitude van 7.8. Op dezelfde dag volgde nog een zware naschok met een kracht van 7.7. Inmiddels zijn al ruim 33.000 doden gemeld.