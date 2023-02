Hateboer scheurt voorste kruisband en is rest van seizoen uitgeschakeld

Hans Hateboer komt de rest van het seizoen niet meer in actie door een gescheurde voorste kruisband. De vleugelverdediger van Atalanta wordt binnenkort geopereerd, bevestigt zijn zaakwaarnemer Guido Albers zondag.

"Ik heb hem vanmorgen gesproken. Het is heel vervelend. In termen van revalidatie heb je het over zes tot negen maanden", zei Albers in het programma De Perstribune op NPO Radio 1.