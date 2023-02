Feyenoord met Giménez, Dilrosun en Idrissi op jacht naar koppositie

Feyenoord begint zondag met Santiago Giménez aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in de Eredivisie. De spits krijgt weer de voorkeur boven Danilo. Ook zijn er basisplaatsen voor Javairô Dilrosun en Oussama Idrissi.

Afgelopen woensdag in het achtstefinaleduel met NEC in de TOTO KNVB Beker koos trainer Arne Slot nog voor Danilo in de punt van de voorhoede. De Braziliaan moet nu weer plaatsmaken voor Giménez, net als in de voorgaande drie competitieduels.