Hekkensluiter Southampton ontslaat trainer Jones al na drie maanden

Premier League-hekkensluiter Southampton heeft trainer Nathan Jones zondag al na drie maanden ontslagen. De 49-jarige Welshman moet het veld ruimen vanwege de teleurstellende resultaten van 'The Saints'.

Jones was nog maar drie maanden werkzaam bij het zwalkende Southampton, waar hij een contract voor 3,5 jaar tekende. De oud-voetballer werd in november aangesteld als opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Jones was eerder hoofdtrainer bij Luton Town en Stoke City.