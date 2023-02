Voetbalsters van Canada gaan toch niet staken na dreigement van bond

De voetbalsters van Canada zijn al na een dag teruggekomen van het plan om te staken vanwege aangekondigde bezuinigingen. De olympisch kampioen zwicht voor de nationale bond, die dreigde met juridische stappen en een miljoenenboete.

In een uitgebreide verklaring zeggen de internationals wel te blijven strijden tegen de "onacceptabele besparingen van de bond" vlak voor het WK.

De voetbalsters van Canada hebben in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi van komende zomer minder budget voor trainingskampen. Ook op personeelskosten wordt volgens hen onterecht bezuinigd.

De Canadese voetbalsters zijn in voorbereiding op de SheBelieves Cup. Het plan was om over een kleine week als protest niet uit te komen tegen de Verenigde Staten, maar de bond voorkwam dit door in een spoedoverleg te dreigen met een boete.

'We komen onder protest in actie'

De speelsters zeggen "het risico niet te kunnen nemen". "Maar dit is nog niet voorbij", schrijft aanvoerder Christine Sinclair op Twitter. "We blijven vechten voor wat we verdienen. We zullen de SheBelieves Cup onder protest spelen."

De Canadese voetbalbond had zaterdag een vergadering met de spelersvakbond van het land. In een verklaring zegt de bond dat "een pad is ingeslagen om tegemoet te komen aan de eisen die door de speelsters zijn gesteld".