Boze Tannane vindt dat hem gele kaart en nieuwe schorsing is 'aangenaaid'

Oussama Tannane is niet te spreken over de manier waarop hij zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur (0-0) een gele kaart kreeg. De spelmaker van NEC, die net terug was van een schorsing, moet nu weer een duel toekijken.

De 28-jarige Tannane werd vlak voor rust op de bon geslingerd toen hij op de voet van Cambuur-aanvoerder Alex Bangura ging staan. Voor de elfvoudig Marokkaans international was het zijn vijfde gele kaart van het seizoen en daardoor moet hij de volgende wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

"Ik deed niks bewust of wat dan ook", baalde de 28-jarige Tannane in gesprek met ESPN van zijn gele kaart. "Ik probeerde te jagen en raakte zijn teen. Verschrikkelijk als zo'n persoon op de grond begint te huilen. Dat is kaarten aannaaien en dat vind ik echt bizar."

Tannane was nog niet zo lang terug van een schorsing voor zijn rode kaart in de Gelderse derby tegen zijn oude club Vitesse, halverwege januari. Hij werd toen weggestuurd voor een slaande beweging. Daardoor miste hij de wedstrijden tegen FC Emmen, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

Zijn nieuwe schorsing is een domper voor trainer Rogier Meijer. Tannane is met drie doelpunten en tien assists dit seizoen van grote waarde voor NEC. De spelmaker blijft er zelf bij dat hij is benadeeld door Bangura. "Ik maak dit zo vaak mee dat ik het wel een beetje zat ben. Ik kom net van een schorsing, dus dit is balen."