Matchwinner Özyakup hoopt op donaties op Giro555: 'Mijn goal boeit me nu niets'

Fortuna Sittard-middenvelder Oguzhan Özyakup zorgde zaterdagavond op een emotionele avond voor het winnende doelpunt tegen FC Emmen (0-1), maar die treffer kon hem gestolen worden. De 43-voudig Turks international hoopt alleen maar dat er zoveel mogelijk geld wordt gedoneerd voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië.

"Het boeit me echt niets dat ik heb gescoord", zei Özyakup aan De Oude Meerdijk tegen ESPN. "Scoren, wedstrijden winnen en dat soort dingen komen en gaan. Nu besef je eigenlijk dat dat helemaal niet belangrijk is. Mensen verliezen hun huis, kinderen, ouders, oma's, opa's en andere familieleden. Dat kan je je gewoon niet voorstellen."

De dertigjarige Özyakup zorgde in de 76e minuut voor de winnende treffer in Emmen door de bal in de verre hoek te plaatsen. De middenvelder liep vervolgens naar de zijlijn voor een shirt met daarop de tekst 'Pray for Turkey', dat hij aan het publiek toonde. Voor de wedstrijd was er al een minuut stilte en de spelers van Fortuna speelden met Giro555 op de voorkant van hun shirt.

Bij Fortuna Sittard, dat met Isitan Gün een Turkse voorzitter heeft, stonden zaterdagavond met Özyakup, Burak Yilmaz en Dogan Erdogan drie Turken aan de aftrap. De aardbeving was deze week logischerwijs elke dag onderwerp van gesprek bij de Limburgse club. Inmiddels zijn bij de ramp ruim 28.000 mensen overleden.

"De afgelopen dagen waren echt zwaar voor ons. Voor iedereen. We hebben echt een team met topgozers. Iedereen vraagt elke dag hoe het is en of er nieuws is. Je voelt dat iedereen meeleeft", zegt Özyakup, die hoopt dat hij mensen heeft kunnen overtuigen om geld over te maken op Giro555.

"Ik denk dat wij mensen sneller kunnen bereiken dan anderen. Daar kunnen we gebruik van maken. We doen allemaal ontzettend ons best. Het maakt ook niet uit hoeveel het is, iedereen heeft een eigen budget. Hopelijk kunnen we zoveel mogelijk helpen."