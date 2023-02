Simons maakt ook tegen Groningen indruk bij PSV: 'Hij wordt elke dag beter'

Xavi Simons maakte zaterdag in het Eredivisie-duel met FC Groningen (6-0) opnieuw indruk bij PSV. De enkelvoudig Oranje-international gaf de assist bij de 1-0 van Luuk de Jong en schoot op weergaloze wijze de 2-0 op het scorebord in het Philips Stadion.

"Het is mooi zoals Simons voetbal beleeft en het plezier dat hij er uithaalt", zei PSV-trainer Ruud van Nistelrooij na afloop. "De energie die hij er in stopt is aanstekelijk voor iedereen. Ik zou zeggen dat hij vooral zo door moet gaan."

Aanvoerder De Jong was ook lovend over de negentienjarige Simons, die afgelopen zomer overkwam van Paris Saint-Germain en tegen FC Groningen zijn tiende goal maakte in de Eredivisie.

"Je ziet dat die jongen enorme stappen maakt", vertelde De Jong voor de camera van ESPN. "Hij wordt elke dag beter en laat het ook op het veld zien."

Top vijf Eredivisie AZ 21-44 (+19) Feyenoord 20-43 (+27) PSV 21-42 (+30) Ajax 20-40 (+35) FC Twente 20-37 (+19)

Xavi Simons bedankt het publiek na de 6-0-zege op FC Groningen. Foto: Getty Images

'Ik vind hem heel goed'

De vraag is of PSV Simons, die nog tot 2027 onder contract staat, komende zomer kan behouden. Als PSG een bod van 10 tot 12 miljoen euro doet, kan Simons terug naar Parijs. Het is alleen niet duidelijk of Simons dat wil of dat hij nog een jaar wil groeien bij PSV.

"Of hij een speler van de buitencategorie wordt? Ik hoop het voor hem. Ik vind hem heel goed", zei De Jong, die Simons dankbaar was voor de assist. De 32-jarige spits maakte tegen FC Groningen zijn eerste doelpunt van 2023.

"Je weet hoe er gesproken wordt als je even geen doelpunten maakt", zei De Jong, die uitkijkt naar de ontmoeting van donderdag met zijn vroegere club Sevilla in de Europa League. "Het wordt bijzonder, al ben ik met FC Barcelona ook al terug geweest in Sevilla."