Feyenoord op bezoek bij Heerenveen in beker, PSV stuit op ADO van Advocaat

Feyenoord gaat op bezoek bij sc Heerenveen in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker, zo heeft de loting van zaterdagavond uitgewezen. Ajax wacht een uitwedstrijd tegen Keuken Kampioen Divisie-club De Graafschap en PSV speelt voor eigen publiek tegen het ADO Den Haag van Dick Advocaat.

De vierde kwartfinale gaat tussen FC Utrecht en de amateurs van Spakenburg. Die wedstrijd wordt gespeeld in Stadion Galgenwaard. De loting werd verricht door Spakenburg-doelman Alessandro Damen, die als penaltykiller een belangrijke rol speelde bij de uitschakeling van Katwijk in de achtste finales.

Toevalligerwijs staat sc Heerenveen-Feyenoord zondagmiddag ook op de rol in de Eredivisie. De Rotterdammers bereikten de laatste vier na een spektakelstuk tegen NEC. Na een 4-4-gelijkspel zegevierde Feyenoord in een strafschoppenserie.

Ajax bereikte de laatste acht door een 0-1-zege bij FC Twente en stuit met De Graafschap op de huidige nummer veertien in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste keer dat Ajax tegen de 'Superboeren' uit kwam in de beker was in 2015. Toen scoorde de huidige Ajax-trainer John Heitinga één van de Amsterdamse doelpunten (2-0-winst).