Real Madrid pakt titel op WK voor clubs dankzij zege in spectaculaire finale

Real Madrid heeft zaterdag op memorabele wijze het WK voor clubteams gewonnen. De ploeg van coach Carlo Ancelotti toonde zich in de finale in de Marokkaanse hoofdstad Rabat veel te sterk voor Al Hilal uit Saoedi-Arabië: 5-3. Het succes is gezien de wisselvallige resultaten in eigen land zeer welkom voor 'De Koninklijke'.

Bij Real Madrid keerde Karim Benzema terug in de basis nadat hij de halve finale tegen het Egyptische Al Ahly (4-1) nog had moeten missen wegens een blessure. De 35-jarige Fransman stond na een klein kwartier aan de basis van de 1-0 van 'De Koninklijke' door Vinícius Júnior op maat te bedienen.

De Braziliaan faalde niet en kon even later zijn ploeggenoot Federico Valverde feliciteren met diens 2-0. De Uruguayaan, die hangend op rechts speelde, profiteerde van enkele verdedigende fouten bij Al Hilal, dat zich na deze dramatische start knap herstelde. De topclub uit Saoedi-Arabië deed na 25 minuten zelfs iets terug via Moussa Marega, die doelman Andriy Lunin passeerde. De keeper uit Oekraïne verving de geblesseerde Thibaut Courtois.

Real Madrid controleerde het duel, maar het was zeker niet zo dat de Champions League-houder de ene na de andere mogelijkheid afdwong.

Ook na rust zorgen finalisten voor spektakel

Na de hervatting nam de Spaanse topclub snel afstand van de underdog. Op aangeven van Vinícius maakte Benzema er na 54 minuten 3-1 van en via Valverde liep 'De Koninklijke' daarna verder weg. Deze keer sloeg de Uruguayaan toe na een combinatie met Dani Carvajal.

Al Hilal weigerde over te schakelen op de modus 'schadebeperking' en bleef op jacht naar doelpunten, het risico dat Real Madrid verder zou uitlopen incalculerend. De Saoedische topclub werd met twee goals van Luciano Vietto beloond voor die tactiek, al maakte Vinícius tussendoor zijn tweede van de avond.

Eerder op de dag legde Flamengo beslag op het brons door Al Ahly met 4-2 te verslaan. Zowel Pedro als Gabriel Barbosa was tweemaal trefzeker voor de winnaar van de Copa Libertadores.

Karim Benzema was verantwoordelijk voor de 3-1 tegen Al Hilal. Foto: Getty Images

Real Madrid is met vijf eindzeges recordhouder

Het is voor Real Madrid de vijfde eindzege op het WK voor clubteams, waarmee het de recordhouder is. De FIFA is voornemens het toernooi vanaf 2025 flink uit te breiden. Het is de bedoeling dat er dan liefst 32 teams om de titel strijden. Aan de huidige editie namen zeven ploegen deel.

Door de nationale sores komt de eindzege van Real Madrid als geroepen. Door enkele magere resultaten kijkt de landskampioen tegen een achterstand van liefst acht punten op FC Barcelona aan. Net zo pijnlijk voor Real Madrid was de 3-1-nederlaag tegen de Catalanen in de finale van de strijd om de Spaanse supercup.

De manier waarop Real Madrid zaterdag de doelpunten weggaf, is bovendien reden tot zorg met het oog op het snel naderende tweeluik met Liverpool in de achtste finales van de Champions League.