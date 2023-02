PSV mede dankzij weergaloze goal Simons veel te sterk voor FC Groningen

PSV heeft zaterdag met overtuigende cijfers afgerekend met FC Groningen. Mede door een weergaloos doelpunt van Xavi Simons wonnen de Eindhovenaren het Eredivisie-duel in het Philips Stadion met 6-0.

De negentienjarige Simons joeg de bal een minuut na rust in de verre kruising en zette zo de stand op 2-0. De enkelvoudig Oranje-international was ook al aangever bij de 1-0 van Luuk de Jong in de 27e minuut. Via goals van Jarrad Branthwaite (3-0 in de 69e minuut), Johan Bakayoko (4-0 in de 73e minuut), Fábio Silva (5-0 in de 84e minuut en Guus Til (6-0 in de 88e minuut) liep PSV uit naar grote cijfers.