NEC scoort niet tegen Cambuur en speelt voor twaalfde keer gelijk

NEC is er zaterdag niet in geslaagd te winnen van hekkensluiter SC Cambuur. De Nijmegenaren kwamen in De Goffert niet verder dan 0-0 en dat betekende al het twaalfde gelijkspel dit Eredivisie-seizoen van de ploeg van trainer Rogier Meijer.

Het recordaantal gelijke spelen in een Eredivisie-seizoen is achttien en is in handen van drie ploegen: Sparta (1974/1975), PEC Zwolle (1978/1979) en FC Twente (1988/1989). Er zijn nog dertien Eredivisie-wedstrijden te gaan voor NEC, dat stevig in de middenmoot staat. Cambuur komt door het gelijkspel in punten op gelijke hoogte met nummer zeventien FC Groningen.

Vier dagen eerder scoorde NEC nog vier keer in het spectaculaire KNVB-bekerduel met Feyenoord (4-4) in De Kuip, dat na een strafschoppenserie verloren werd. Philippe Sandler kreeg rood in die wedstrijd, maar die kaart werd geseponeerd. Hij kon daardoor tegen Cambuur gewoon meedoen.

Bij de Friese ploeg had oud-NEC'er Navarone Foor een basisplaats, net als spits Bjørn Johnsen. Zij kwamen vorige maand naar Leeuwarden om Cambuur te helpen in de strijd tegen degradatie.

Cambuur dankte het punt in Nijmegen vooral aan doelman Robbin Ruiter, die met fraaie reddingen onder anderen Souffian El Karouani, Elayis Tavsan en invaller Jordy Bruijn van scoren afhield. De Friezen kwamen er ook een paar keer gevaarlijk uit, maar er werd niet gescoord in De Goffert.

