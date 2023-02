Fortuna verslaat Emmen op emotionele avond, twaalfde gelijkspel voor NEC

Fortuna Sittard heeft zaterdag in de Eredivisie drie punten gepakt op een emotionele avond. 43-voudig Turks international Oguzhan Özyakup maakte tegen FC Emmen de enige goal van de wedstrijd, waarbij werd opgeroepen geld te doneren voor de hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië. Eerder op de avond kwam NEC thuis niet langs SC Cambuur (0-0) en dat was al het twaalfde gelijkspel dit seizoen van de Nijmeegse club.

Özyakup schoot in de 76e minuut raak in de verre hoek, waarna hij een shirt toonde met de tekst "Pray voor Turkey" toonde. De Limburgse club, die met Isitan Gün een Turkse eigenaar heeft, speelde tegen Emmen met Giro 555 op het shirt.

Voorafgaand aan de wedstrijd aan de Oude Meerdijk was er een minuut stilte voor slachtoffers van de aardbeving en daarbij was de emotie zichtbaar op het gezicht van Fortuna-spits Burak Yilmaz. Met ook nog Dogan Erdogan stonden er liefst drie Turkse spelers in de basis bij de nummer tien van de Eredivisie.

De grootste kans in de openingsfase was voor FC Emmen, maar Jeremy Antonisse schoot de bal van dichtbij over het doel. Aan de andere kant kreeg Yilmaz een riante mogelijkheid. Hij tikte de bal echter naast het doel.

Een kwartier voor tijd scoorde Özyakup wel voor Fortuna. Hij rondde een aanval beheerst af met een schot in de verre hoek en bezorgde zijn ploeg zo drie punten. Fortuna heeft nu uit de laatste vier wedstrijden tien punten gepakt en heeft zicht op de play-offs om Europees voetbal. FC Emmen houdt alleen SC Cambuur en FC Groningen onder zich.

Stand onder in de Eredivisie 14. Excelsior 21-20 (-28)

15. Volendam 20-17 (-23)

16. Emmen 21-16 (-20)

17 Cambuur 21-13 (-24)

18. Groningen 21-13 (-26)

Oguzhan Özyakup toonde na zijn doelpunt een speciaal shirt. Foto: Pro Shots

NEC ligt op koers voor record

NEC blijft door de 0-0 tegen Cambuur op schema voor een bijzonder record. Het recordaantal gelijke spelen in een Eredivisie-seizoen is achttien en is in handen van drie ploegen: Sparta (1974/1975), PEC Zwolle (1978/1979) en FC Twente (1988/1989). Er zijn nog dertien Eredivisie-wedstrijden te gaan voor NEC, dat mede door de twaalf gelijke spelen stevig in de middenmoot staat. Cambuur komt door het gelijkspel in punten op gelijke hoogte met nummer zeventien FC Groningen.

Vier dagen eerder scoorde NEC nog vier keer in het spectaculaire KNVB-bekerduel met Feyenoord (4-4) in De Kuip, dat na een strafschoppenserie verloren werd. Philippe Sandler kreeg rood in die wedstrijd, maar die kaart werd geseponeerd. Hij kon daardoor tegen Cambuur gewoon meedoen.

Bij de Friese ploeg had oud-NEC'er Navarone Foor een basisplaats, net als spits Bjørn Johnsen. Zij kwamen vorige maand naar Leeuwarden om Cambuur te helpen in de strijd tegen degradatie.

Cambuur dankte het punt in Nijmegen vooral aan doelman Robbin Ruiter, die met fraaie reddingen onder anderen Souffian El Karouani, Elayis Tavsan en invaller Jordy Bruijn van scoren afhield. De Friezen kwamen er ook een paar keer gevaarlijk uit, maar er werd niet gescoord in De Goffert.

Eredivisie-speelronde 21 Vrijdag: AZ-Excelsior 5-0

Zaterdag: NEC-Cambuur 0-0

Zaterdag: PSV-FC Groningen 6-0

Zaterdag: Emmen-Fortuna 0-1

Zondag 12.15 uur: Sparta-Go Ahead

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-FC Utrecht

Zondag 16.45 uur: Ajax-RKC Waalwijk

Zondag 16.45 uur: Twente-Volendam