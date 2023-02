Union Berlin en Sevilla met zege op zak richting wedstrijd tegen Ajax en PSV

Sevilla en 1. FC Union Berlin hebben zaterdag beide een competitiezege geboekt in aanloop naar de duels met respectievelijk PSV en Ajax in de tussenronde van de Europa League van donderdag.

Union Berlin, donderdag in Amsterdam de opponent van Ajax, boekte een zeer knappe 1-2-zege bij RB Leipzig en bekleedt de tweede plaats in de Bundesliga.

Waar Union Berlin al het hele seizoen prima presteert, zat Sevilla lange tijd in een wak. De tegenstander van PSV in de Europa League-tussenronde is aan het opkrabbelen en rekende zaterdag af met RCD Mallorca: 2-0. Halverwege was de eindstand al bereikt door goals van Youssef En-Nesyri en Bryan Gil. Wegens een blessure schitterde Karim Rekik door afwezigheid bij Sevilla.

Sevilla bekleedt nu de twaalfde plaats, al is de voorsprong op nummer achttien Valencia nog altijd maar vier punten. PSV gaat donderdag eerst op bezoek bij de ploeg uit Andalusië en een week later is de return. Ajax speelt donderdag dus eerst thuis tegen Union Berlin en gaat een week later op bezoek bij de stuntclub. De winnaars van de tussenronde plaatsen zich voor de laatste zestien in de Europa League, waarvan Feyenoord al zeker is.