Wijnaldum maakt half jaar na beenbreuk als invaller rentree bij AS Roma

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Georginio Wijnaldum heeft zaterdag een half jaar na zijn beenbreuk zijn rentree gemaakt voor AS Roma. De 32-jarige middenvelder mocht zeven minuten voor tijd invallen in de Serie A-wedstrijd tegen Lecce (1-1).

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, op 14 augustus tegen Salernitana, debuteerde Wijnaldum voor Roma, waarna hij op de training zijn scheenbeen brak. De 86-voudig Oranje-international miste daardoor het WK, al was niet zeker dat hij geselecteerd zou worden voor het eindtoernooi in Qatar.