FC Groningen in gesprek met clubloze Willems over proefperiode

Jetro Willems gaat komende week mogelijk meetrainen bij FC Groningen. De clubleiding heeft maandag een gesprek met de 22-voudig Oranje-international, zo bevestigt zaterdag een woordvoerder van de Eredivisionist. Dan moet blijken of de vleugelverdediger op proef komt.

De carrière van Willems kent de laatste jaren een neergaande lijn, na een spectaculair begin. De Rotterdammer brak door bij Sparta en verhuisde op zijn zeventiende naar PSV. Een jaar later was Willems basisspeler bij Oranje op het teleurstellend verlopen EK van 2012. Hij ging toen de boeken in als de jongste speler ooit op een EK, al is dat record inmiddels verbeterd.