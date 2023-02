PSG verliest van Monaco en beleeft slechte generale voor CL-clash met Bayern

AS Monaco heeft zaterdag in de Ligue 1 voor een verrassing gezorgd door met 3-1 van Paris Saint-Germain te winnen. Aanvaller Wissam Ben Yedder was met twee doelpunten de uitblinker.

PSG heeft te maken met een volle ziekenboeg: zowel Lionel Messi als Kylian Mbappé zat niet bij de wedstrijdselectie. Van het aanvallende supertrio startte alleen Neymar in de basis. Trainer Christophe Galtier gaf met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (dinsdag 21.00 uur) daarnaast rust aan vaste waarden als Sergio Ramos en Achraf Hakimi.

Dit bleef niet zonder gevolgen, want Monaco was veruit de betere ploeg in de eerste helft. Al in de vijfde minuut maakte de thuisploeg de openingsgoal, nadat Aleksandr Golovin van dichtbij de trekker overhaalde. Hierna bleef Monaco jagen, wat in de achttiende minuut resulteerde in de 2-0. Aanvoerder Ben Yedder profiteerde optimaal van balverlies in de opbouw van PSG en schoot de bal beheerst achter Gianluigi Donnarumma.

Het zestienjarige supertalent Warren Zaïre-Emery deed kort hierna iets terug na een vlotte aanval van de Parijzenaren, maar in de blessuretijd van de eerste helft wist Monaco wederom te scoren. Ben Yedder dook volledig vrijstaand op achter de defensie van PSG en werkte kalm af: 3-1.

In de rust werd Ramos ingebracht, terwijl later ook Hakimi en Presnel Kimbembe hun opwachtig zouden maken. Dit leidde echter niet tot doelpunten voor PSG, dat ook in de tweede helft geen vuist kon maken. De grootste mogelijkheden waren juist voor Monaco: Breel Embolo miste in de 79e minuut van dichtbij een opgelegde kans op de vierde goal voor de Moengasken. Vlak voor het eindsignaal verzuimde ook Takashi Minamino nog om te scoren, waardoor Monaco 'slechts' met een marge van twee doelpunten van het veld stapte.

De Parijzenaren beleefden zo een slechte generale repetitie voor de Champions League-clash met Bayern München. Monaco heeft door de overwinning nog zeven punten achterstand op koploper PSG. Nederlander Myron Boadu zat wel bij de wedstrijdselectie, maar kreeg geen speelminuten van trainer Philippe Clement.